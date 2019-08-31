Родителям важно позаботиться о том, чтобы ребенку было удобно в школе и он мог без проблем учиться.
Экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун дала несколько советов родителям, которые помогут не испортить здоровье ребенка в новом учебном году, а родителям – нервы.
По ее словам, обязательно нужно позаботиться о том, чтобы одежда, в которой ребенок ходит в школу, была удобной. Супрун рекомендует, чтобы верхняя одежда была из натуральной ткани, которую легко стирать.
Также нужно, чтобы у ребенка с собой была с собой еда, даже если предусмотрен обед в столовой. Ведь голодный ребенок не сможет сосредоточиться на учебе. Еще у детей должна быть возможность пить воду тогда, когда у них есть чувство жажды.
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Супрун добавила, что жевание жвачки тоже не следует запрещать детям, хоть это и раздражает учителей. Исследования показали, что жевание жвачки без сахара помогает сосредоточиться.
Детям нужно быть активными, поэтому школа должна это всячески поощрять, особенно на уроках физкультуры.
Экс-министр также сказала, что:
- школа должна поощрять приезд на велосипеде или самокате;
- школы должны быть безбарьерными и инклюзивными;
- туалеты должны отвечать гигиеническим нормам;
- детям нужно делать необходимые прививки.
Во время учебного года родителям не нужно стараться стать идеальными, ведь это может привести к выгоранию.
К слову, Факты ICTV писали о 13 изменениях в школах, которые можно будет увидеть уже с 1 сентября.
Источник: Уляна Супрун