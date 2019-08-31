Родителям важно позаботиться о том, чтобы ребенку было удобно в школе и он мог без проблем учиться.

Экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун дала несколько советов родителям, которые помогут не испортить здоровье ребенка в новом учебном году, а родителям – нервы.

По ее словам, обязательно нужно позаботиться о том, чтобы одежда, в которой ребенок ходит в школу, была удобной. Супрун рекомендует, чтобы верхняя одежда была из натуральной ткани, которую легко стирать.

Также нужно, чтобы у ребенка с собой была с собой еда, даже если предусмотрен обед в столовой. Ведь голодный ребенок не сможет сосредоточиться на учебе. Еще у детей должна быть возможность пить воду тогда, когда у них есть чувство жажды.

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Супрун добавила, что жевание жвачки тоже не следует запрещать детям, хоть это и раздражает учителей. Исследования показали, что жевание жвачки без сахара помогает сосредоточиться.

Детям нужно быть активными, поэтому школа должна это всячески поощрять, особенно на уроках физкультуры.

Экс-министр также сказала, что:

школа должна поощрять приезд на велосипеде или самокате;

школы должны быть безбарьерными и инклюзивными;

туалеты должны отвечать гигиеническим нормам;

детям нужно делать необходимые прививки.

Во время учебного года родителям не нужно стараться стать идеальными, ведь это может привести к выгоранию.

К слову, Факты ICTV писали о 13 изменениях в школах, которые можно будет увидеть уже с 1 сентября.

Источник: Уляна Супрун