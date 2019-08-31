Погода 1 сентября в Украине будет солнечной и жаркой.

1 сентября в Украине будет ясная и теплая погода.

На севере и востоке страны без осадков. Температура воздуха составит от +25-29°С.

В западных областях погода на 1 сентября не подведет. По прогнозам синоптиков, температура будет колебаться – от +27°С до +31°С.

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В южных областях осадков не ожидается. Температура здесь будет в пределах +31°С, а в центре +30°С.

В Киеве 1 сентября – преимущественно солнечная погода, хотя днем возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до +29°С.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на август и начало осени в Украине.