Президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин договорились о личной встрече.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью одному из украинских телеканалов заявил, что с президентом РФ Владимиром Путиным существует договоренность о личной встрече.

Зеленский договорился о ней во время второго телефонного разговора с президентом России.

– Чтобы решать в Минском формате нам нужно встречаться в Нормандском. Я считаю, что только глядя в глаза и в присутствии западных лидеров мы можем договориться и подписаться, – сказал президент Украины.

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Глава государства добавил, что планирует откровенный разговор после завершения войны на Донбассе.

К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что санкции против РФ должны усиливаться, если она не будет выполнять Минские договоренности.