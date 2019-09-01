Изменения с 1 сентября 2019 и в течение месяца в Украине принесут инновации в школах, закрытие аэропорта Киев на ремонт и возможность заранее купить газ за всю зиму по низким ценам.

Что изменится в Украине с 1 сентября 2019 и в течение месяца – читайте в материале Фактов ICTV.

Тарифы

В сентябре можно заплатить за газ по низкому тарифу за всю зиму. В Нафтогазе впервые позволили украинцам заранее купить газ по низким ценам. Чтобы воспользоваться новой услугой, нужно обратиться в клиентский центр своей газоснабжающей компании, подписать дополнительный договор и внести предоплату.

Электроэнергия для промышленности подешевеет. 21 августа Кабмин внес очередные изменения в постановление о специальных обязательствах на рынке электроэнергии, что позволит снизить стоимость электроэнергии для промышленных потребителей на 21 коп. за кВт/ч.

Курс доллара и банки

Банкиры считают, что до конца 2019 года не стоит ожидать резкой девальвации гривны. Если политическая стабильность Украины сохранится осенью, то курс гривны до конца 2019 года должен быть в районе 25,5-26,5 грн/долл.

НБУ с 1 сентября оптимизирует порядок осуществления кассовых операций банков. В частности, исключен из кассовых документов реквизит “код банка”, отменена “карточка с примерами подписей” клиентов при обслуживании банком их счетов.

Школы

Украинским учителям доплатят за работу 1 сентября. В 2019 году 1 сентября приходится на воскресенье. Поэтому работу в выходной день компенсируют предоставлением другого дня отдыха или в денежной форме в двойном размере.

Также украинские школы ждет ряд изменений:

В нынешнем учебном году отменяется обязательная школьная форма;

В силу вступает новое правило: ученики 1-4 классов обязаны носить светоотражающие жилеты в темное время суток по дороге в школу и домой;

С сентября родители школьников смогут воспользоваться всеми видами индивидуальной формы обучения – семейным (домашним) образованием, экстернатом или педагогическим патронажем;

Запрета невакцинированным детям посещать учебные заведения в Киеве не будет.

Более о нововведениях в школах читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте: Куда пойти с ребенком 1 сентября: анимационные программы, квесты, мастер-классы и аквагрим – Сытый в7

Транспорт

Рейсы из аэропорта Киев переносятся в аэропорт Борисполь. В начале осени на 10 дней закрывается аэропорт Киев им. Сикорского – с 9.00 2 сентября до 9.00 12 сентября.

С сентября вводятся новые полисы автогражданки. Нацкомфинуслуг сообщила об утверждении новых образцов некоторых документов по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

С 1 сентября украинские трассы будут строить по-новому. Новые изменения в Государственные строительные нормы по проектированию дорог общего пользования вступят в силу 1 сентября 2019 года.

Киев

В столичном метро появятся туалеты. С 1 сентября во время строительства новых или реконструкции старых станций метро должны обязательно предусматриваться туалеты для пассажиров.

В сентябре запустят скоростной трамвай на Борщаговку. Работы обещают вскоре закончить, а к концу сентября полностью восстановить движение трамваев (точную дату пока не называют).

Завершается реконструкция Киевского зоопарка. В сентябре на территорию Киевского зоопарка можно будет попасть через новый вход, который сооружают на углу пр-та Победы и ул. Зоологической.

В сентябре презентуют вторую очередь реконструированного парка Владимирская горка. Новая туристическая локация представит лестницы, которые протянутся от Андреевской церкви по спуску к Аллее художников.

Донбасс

С 1 сентября КПВВ в зоне ООС перейдут на осенний режим работы. В осенний период пропуск граждан через КПВВ будет осуществляться с 7.00 до 18.30.

Больше об изменениях, которые ждут Украину в 2019 году, вы можете узнать в материале Фактов ICTV.