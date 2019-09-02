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Факты / Украина

Кабмин хочет ввести налоги на вредные выбросы

Правительство намерено пересмотреть ряд налогов и ввести налог на вредные выбросы.

Кабмин хочет ввести налоги на вредные выбросы

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель во время пресс-конференции заявил, что Кабинет министров будет уделять внимание вопросу налогов, в частности планируется ввести налог на экстерналию.

– В рамках работы правительства рассматривается особое внимание к налогам на экстерналии. Экстерналии это как раз выбросы, то что вредит окружающей среде, – рассказал Оржель.

По его словам, налоги планируют ввести на те элементы, которые хотелось бы уменьшить.

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Планируется в целом пересмотреть налоги и убрать те, которые вредят стране.

Например, в Украине может исчезнуть налог на труд, который не дает стимула украинцам.

К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что Кабинет министров может уйти в отставку, если не будет справляться с поставленными задачами.

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