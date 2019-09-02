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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Курс НБУ: доллар и евро теряют позиции

Нацбанк Украины на 2 сентября понизил курс доллара на девять копеек – до 25,14 грн.

Гроші

Курс НБУ на 2 сентября 25,14 грн/$ – это на девять копеек меньше, чем было в предыдущий банковский день.

Евро тоже подешевел – 27,75 грн (минус 19 копеек по сравнению с курсом на 30 августа).

Читайте: Прогноз курса валют до 2022 года: Минфин направил запрос в НБУ

В обменниках Киева доллар покупают в среднем за 25,12 грн, а продают за 25,17 грн, то есть почти без изменений.

К слову, банкиры считают, что курс до конца 2019 года будет колебаться в пределах 25,5-26,5 грн/$.

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