С начала текущих суток районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате обстрела боевиков погиб украинский военный.

2 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил вследствие враждебного обстрела один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранения несовместимые с жизнью

1 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня.

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Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил с запрещенной минскими соглашениями оружия – минометов калибра 82 мм, а также с вооружения БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, 25 августа вооруженные формирования РФ и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Погиб командир взвода 24-го батальона Айдар.