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Факты / Украина

Неизвестно, где Сенцов: 32 украинцев удерживают в СИЗО Лефортово

В московском СИЗО Лефортово приняли передачи для 32 украинских пленных.

Неизвестно, где Сенцов: 32 украинцев удерживают в СИЗО Лефортово

В московском следственном изоляторе Лефортово, вероятно, удерживают восемь украинских политзаключенных и 24 военнопленных украинских моряков.

Как объяснил украинский журналист Роман Цимбалюк, именно для такого количества людей руководство СИЗО согласилось принять передачи.

Он уточнил, что среди политзаключенных в следственном изоляторе должны находиться:

  • Роман Сущенко;
  • Владимир Балух;
  • Александр Кольченко;
  • Николай Карпюк;
  • Станислав Клых;
  • Павел Гриб;
  • Евгений Панов;
  • Алексей Сизонович.

Читайте: Обмен удерживаемыми откладывается до следующей недели – источник

– Всего 32 человека. Возможно, список неполный, – отметил журналист.

При этом Цимбалюк заявил, что непонятно, где находится сейчас Олег Сенцов.

Напомним, помощник президента Украины Владимира Зеленского выразил надежду, что обмен удерживаемыми между Украиной и Россией состоится в ближайшее время.

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