В московском СИЗО Лефортово приняли передачи для 32 украинских пленных.
В московском следственном изоляторе Лефортово, вероятно, удерживают восемь украинских политзаключенных и 24 военнопленных украинских моряков.
Как объяснил украинский журналист Роман Цимбалюк, именно для такого количества людей руководство СИЗО согласилось принять передачи.
Он уточнил, что среди политзаключенных в следственном изоляторе должны находиться:
- Роман Сущенко;
- Владимир Балух;
- Александр Кольченко;
- Николай Карпюк;
- Станислав Клых;
- Павел Гриб;
- Евгений Панов;
- Алексей Сизонович.
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– Всего 32 человека. Возможно, список неполный, – отметил журналист.
При этом Цимбалюк заявил, что непонятно, где находится сейчас Олег Сенцов.
Напомним, помощник президента Украины Владимира Зеленского выразил надежду, что обмен удерживаемыми между Украиной и Россией состоится в ближайшее время.