В московском СИЗО Лефортово приняли передачи для 32 украинских пленных.

В московском следственном изоляторе Лефортово, вероятно, удерживают восемь украинских политзаключенных и 24 военнопленных украинских моряков.

Как объяснил украинский журналист Роман Цимбалюк, именно для такого количества людей руководство СИЗО согласилось принять передачи.

Он уточнил, что среди политзаключенных в следственном изоляторе должны находиться:

Роман Сущенко;

Владимир Балух;

Александр Кольченко;

Николай Карпюк;

Станислав Клых;

Павел Гриб;

Евгений Панов;

Алексей Сизонович.

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– Всего 32 человека. Возможно, список неполный, – отметил журналист.

При этом Цимбалюк заявил, что непонятно, где находится сейчас Олег Сенцов.

Напомним, помощник президента Украины Владимира Зеленского выразил надежду, что обмен удерживаемыми между Украиной и Россией состоится в ближайшее время.