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Факты / Украина / Политика

В Слуге народа допускают досрочное проведение местных выборов

Первый заместитель руководителя фракции Слуга народа Александр Корниенко не исключает, что выборы в местные органы власти будут проведены раньше запланированного срока.

В Слуге народа допускают досрочное проведение местных выборов

Во фракции Слуга народа допускают проведение местных выборов раньше срока.

– Если децентрализация будет завершена раньше, летом или осенью 2020 года, то, возможно, будут выборы раньше, чем осень 2020-го, – сказал Корниенко.

Он напомнил о позиции своей политической силы, что местные выборы надо проводить после завершения децентрализации.

Читайте: Когда выборы мэра Киева и депутатов Киевсовета

Очередные местные выборы в Украине должны состояться в октябре 2020 года.

К слову, в Офисе президента рассматривают вопрос о досрочных местных выборах.

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