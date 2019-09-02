Первый заместитель руководителя фракции Слуга народа Александр Корниенко не исключает, что выборы в местные органы власти будут проведены раньше запланированного срока.

Во фракции Слуга народа допускают проведение местных выборов раньше срока.

– Если децентрализация будет завершена раньше, летом или осенью 2020 года, то, возможно, будут выборы раньше, чем осень 2020-го, – сказал Корниенко.

Он напомнил о позиции своей политической силы, что местные выборы надо проводить после завершения децентрализации.

Читайте: Когда выборы мэра Киева и депутатов Киевсовета

Очередные местные выборы в Украине должны состояться в октябре 2020 года.

К слову, в Офисе президента рассматривают вопрос о досрочных местных выборах.