Первый заместитель руководителя фракции Слуга народа Александр Корниенко не исключает, что выборы в местные органы власти будут проведены раньше запланированного срока.
Во фракции Слуга народа допускают проведение местных выборов раньше срока.
– Если децентрализация будет завершена раньше, летом или осенью 2020 года, то, возможно, будут выборы раньше, чем осень 2020-го, – сказал Корниенко.
Он напомнил о позиции своей политической силы, что местные выборы надо проводить после завершения децентрализации.
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Очередные местные выборы в Украине должны состояться в октябре 2020 года.
К слову, в Офисе президента рассматривают вопрос о досрочных местных выборах.
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