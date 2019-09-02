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Как оформить электронный ученический билет

В Киеве для школьников закупят электронные ученические билеты для льготного проезда в транспорте. Факты ICTV рассказывают как оформить электронный ученический билет.

Как оформить электронный ученический билет

Электронный ученический билет школьники смогут получить в начале нового учебного года. Он предоставляет льготный проезд в общественном транспорте столицы.

Специальный транспортный приложение поможет родителям отслеживать перемещения ребенка по городу.

Чтобы получить электронный билет родителям необходимо пройти регистрацию на портале предоставления электронных услуг. Для подтверждения данных, надо воспользоваться квалификационной электронной подписью (КЭП, ЭЦП) или BankID.

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Як оформити електронний учнівський квиток

Как оформить электронный ученический билет

Оформить школьный электронный билет можно в Личном кабинете киевлянина, указав все необходимые данные о ребенке.

Изготовление документов проходит несколько этапов: сначала отправлена заявка попадает в учебное заведение, ее проверяют и подтверждают, после чего передают заказ на печать ученических билетов.

Все электронные ученические билеты печатают за счет городского бюджета. В случае потери билета его можно будет заказать повторно, но за дополнительную плату.

Сейчас ученические билеты проходят тестовый режим.

Напомним, с 1 сентября 2019 года школьники 1-4 классов должны носить светоотражающие жилеты когда на улице темно.

Источник: КГГА

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