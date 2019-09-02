Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде отменить нормы о том, что исключительно адвокат осуществляет представительство обвиняемых в суде.

Владимир Зеленский предлагает парламенту внести изменения в Конституцию и отменить нормы о том, что только адвокат может представлять обвиняемых в суде.

Он предлагает изменить редакцию ч.4 ст.131-2 Основного закона и закрепить, что “исключительно адвокат осуществляет защиту лица от уголовного обвинения”.

Читайте: Зеленский предлагает Раде не давать денег партиям, не прошедшим в парламент

Предлагается убрать из статьи 131-2 абзац о случаях, для которых могут быть исключения – когда это касается трудовых споров, споров относительно защиты социальных прав, относительно выборов и референдумов, а также представительства малолетних или несовершеннолетних лиц.

Напомним, появился текст законопроекта Зеленского, который регламентирует уменьшение количества народных депутатов до 300 и введение только пропорциональной избирательной системы.