Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 25,14 грн/$.
НБУ установил курс доллара на уровне 25,14 грн. Это на 9 коп. меньше, чем было перед выходными.
Евро подешевел на 19 коп. Стоит 27,74 грн.
В обменниках доллар покупают по 25,10 грн, продают по 25,14 грн. За евро предлагают 27,62 грн. Продают по 27,75 грн.
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Курс валют на 02.09.2019 от НБУ:
- $100 – 2514,41 грн;
- €100 – 2774,9041 грн;
- 100 польских злотых – 633.3662 грн;
- 10 российских рублей – 3.7817 грн;
- 100 швейцарских франков – 2543.6833 грн;
- 100 юаней – 351.6632 грн.
К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что сотрудничество с МВФ остается одним из приоритетов украинской власти.
Источник: НБУ