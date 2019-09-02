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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Смена сезона: курс валют на начало осени

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 25,14 грн/$.

Смена сезона: курс валют на начало осени

НБУ установил курс доллара на уровне 25,14 грн. Это на 9 коп. меньше, чем было перед выходными.

Евро подешевел на 19 коп. Стоит 27,74 грн.

В обменниках доллар покупают по 25,10 грн, продают по 25,14 грн. За евро предлагают 27,62 грн. Продают по 27,75 грн.

Читайте: Экспорт в ЕС вырос на четверть: что и куда продает Украина

Курс валют на 02.09.2019 от НБУ:

  • $100 – 2514,41 грн;
  • €100 – 2774,9041 грн;
  • 100 польских злотых – 633.3662 грн;
  • 10 российских рублей – 3.7817 грн;
  • 100 швейцарских франков – 2543.6833 грн;
  • 100 юаней – 351.6632 грн.

К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что сотрудничество с МВФ остается одним из приоритетов украинской власти.

ИсточникНБУ

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