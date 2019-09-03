Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность. Как ее снимали, какого иммунитета лишили себя депутаты, что теперь изменится, а также в каких странах существует неприкосновенность – в материале Фактов ICTV.

Депутатская неприкосновенность больше не является нормой Конституции. 3 сентября народные депутаты во втором чтении проголосовали за ее снятие.

Как голосовали депутаты?

Снять депутатскую неприкосновенность обещали и президент Зеленский, и партия Слуга народа во время избирательной кампании. Поскольку закон предусматривает внесение изменений в Конституцию, его быстрого принятия не ожидали.

Парламент должен проголосовать за изменения в Конституцию в двух чтениях и на двух разных сессиях. Причем второй раз инициатива должна набрать больше 300 голосов. Поскольку первое торжественное заседание и сессия проводились не по календарному плану, они считались внеочередными. Поэтому 3 сентября парламентарии открыли вторую сессию, а поэтому смогли быстро провести закон.

Поддержали инициативу 373 депутата. Оппозиционная платформа – За жизнь и один внефракционный депутат не голосовали, а три депутата из Европейской солидарности воздержались.

К тому же еще Рада прошлого созыва отправляла документ в Конституционный суд, который подтвердил его законность. Ведь законопроект №7203 был разработан еще в 2017 году и представлен в Раду пятым президентом Петром Порошенко.

Что изменится для депутатов?

Если спикер парламента и президент подпишут закон, то уже с 1 января 2020 года со всех народных депутатов снимут неприкосновенность.

Законом предусмотрено изменить статью 80 Конституции Украины. Нормы о неприкосновенности были изъяты – теперь депутаты могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы без согласия Верховной Рады Украины.

Но Конституция позволяет народным депутатам не нести юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

На этом также во время выступления акцентировал внимание и президент Украины:

– Я хочу развеять все мифы и политические манипуляции. У депутатов сохраняется индемнитет. Они не будут нести ответственность за свои политические решения, голосования, любые политические и публичные выступления, – отметил Зеленский.

Что означает депутатская неприкосновенность?

Неприкосновенность – это своеобразная юридическая гарантия того, что нардепа не могут привлечь к уголовной, административной или иной ответственности. Без согласия парламента нельзя было задержать депутатов даже на месте преступления, провести обыск в их домах, удалить телефонные разговоры, переписки и др.

Неприкосновенность гарантировала, что в деятельность депутата не будут вмешиваться и препятствовать ему выполнять свою работу. У них была защита от возможного давления со стороны других ветвей власти и немотивированного уголовного преследования.

Как ранее наказывали депутатов?

Ранее существовала долгая процедура для того, чтобы привлечь нардепа к ответственности. Генпрокурор должен был отправить представление на председателя Верховной Рады, который ставил документ на голосование.

За всю историю независимости неприкосновенность по процедуре сняли только с 21 депутата. Причем наиболее активно это происходило в Верховной Раде VIII созыва. По подозрению в заговоре и подготовке теракта сняли неприкосновенность с Надежды Савченко, по подозрению в содействии незаконной добыче янтаря – с Максима Полякова и Борислава Розенблатта, по подозрению в мошенничестве – с Сергея Клюева.

Когда пытались снять неприкосновенность?

За 28 лет независимости было немало попыток забрать у депутатов иммунитет. В 2000 году это было одним из требований народного референдума, в 2006 году Раде удалось снять неприкосновенность с депутатов местных советов, а в 2014 году Виктор Янукович добился упрощения процедуры привлечения депутатов к ответственности.

Еще в 2015 году Венецианская комиссия Совета Европы рекомендовала Украине не снимать неприкосновенность. Из-за высокого уровня коррупции и несовершенной судебной системы был риск того, что чиновники могли поплатиться за свою политическую позицию.

Однако организация считает, что страны, где соблюдаются верховенства права и функционируют демократические институты, не нуждаются в неприкосновенности.

В каких странах есть депутатская неприкосновенность?

Неприкосновенность – это нормальная мировая практика, которая защищает парламентариев от любого влияния на их профессиональную деятельность. Она существует в той или иной форме в США и всех странах Европы, кроме Нидерландов.

Впервые неприкосновенность приняли в Великобритании еще в XIX веке. Там, кстати, а еще в Канаде, Испании и Ирландии норма неприкосновенности распространяется только на гражданские дела. Если же народные избранники совершат уголовное преступление, то их задержат.

В Бельгии неприкосновенность распространяется еще и на министров и местных чиновников.

Германия, Дания, Греция и Венгрия, например, даже останавливают уголовное производство, которое было открыто на депутата до получения им мандата. Впрочем, в отдельных случаях по решению парламента оно может быть возобновлено.

А в Соединенных Штатах неприкосновенность не будет действовать в случае совершения уголовного преступления, коррупционного деяния или подозрения в государственной измене. Но в той же Америке, а еще в Ирландии и Норвегии нельзя арестовывать депутата по дороге на работу или в здании парламента.

В Испании, Нидерландах и Румынии уголовные дела против парламентариев рассматривает только Верховный суд.

Партия Слуга народа смогла за пять дней инициировать и снять неприкосновенность. Не без поддержки и помощи других парламентариев, конечно. Однако это первый прецедент в истории независимой Украины. И это своеобразный тест на демократичность – не начнутся ли политические преследования и немотивированные аресты, как того опасаются противники инициативы.

А дальше – снятие неприкосновенности судей и президента. Это, кстати, тоже обещали в Слуге народа.