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Факты / Украина

ГБР возбудило дело против Парубия – причина

ГБР подозревает экс-председателя Верховной Рады Андрея Парубия в препятствовании осуществлению избирательного права.

Парубій

Государственное бюро расследований изучает информацию о возможном препятствовании экс-председателем Верховной Рады Андреем Парубием осуществлению избирательного права.

Об открытии дела против Парубия сообщили в пресс-службе ГБР.

Дело открыто по ч. 4 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму либо деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса.

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Дело против Парубия открыли 20 августа по решению суда.

Напомним, ГБР открыло уголовное производство против пятого президента Петра Порошенко из-за поездки на Мальдивы.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Getty Images

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