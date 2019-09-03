ГБР подозревает экс-председателя Верховной Рады Андрея Парубия в препятствовании осуществлению избирательного права.

Государственное бюро расследований изучает информацию о возможном препятствовании экс-председателем Верховной Рады Андреем Парубием осуществлению избирательного права.

Об открытии дела против Парубия сообщили в пресс-службе ГБР.

Дело открыто по ч. 4 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму либо деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса.

Читайте: Право Зеленского назначать глав НАБУ и ГБР: законопроект направлен в КС

Дело против Парубия открыли 20 августа по решению суда.

Напомним, ГБР открыло уголовное производство против пятого президента Петра Порошенко из-за поездки на Мальдивы.