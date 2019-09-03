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Факты / Украина / Политика

Депутатскую неприкосновенность отменили без нарушений – Разумков

Верховная Рада полностью соблюла процедуру при принятии закона об отмене депутатской неприкосновенности, заявил Дмитрий Разумков.

Депутатскую неприкосновенность отменили без нарушений – Разумков

Принятие закона о внесении изменений в Конституцию Украины относительно отмены неприкосновенности народных депутатов состоялось при соблюдении процедуры.

По словам спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, у нардепов, которые не поддержали законопроект, нет оснований обращаться в Конституционный суд.

Глава парламента подчеркнул, что решение о принятии закона полностью отвечает действующему законодательству и политически, и юридически.

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При этом Разумков отмечает, что оппоненты всегда могут найти какой-то пункт, который якобы “выполнен не в полном объеме”.

Напомним, 3 сентября Верховная Рада ИХ созыва приняла закон об отмене неприкосновенности народных депутатов Украины.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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