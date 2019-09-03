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Факты / Украина / Политика

Инициативу Зеленского о “законах от народа” направили в КС

Конституционный суд рассмотрит законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно законодательной инициативы народа.

Инициативу Зеленского о “законах от народа” направили в КС

В Конституционный суд направлен законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно законодательной инициативы народа.

За включение в повестку дня сессии и направление в КС президентского проекта закона №1015 проголосовали 338 народных депутатов.

Читайте: Изменения в Конституцию: Рада планирует направить в КСУ 7 законопроектов

Что предлагает законопроект:

  • ст.93 Основного закона дополнить перечнем субъектов законодательной инициативы и закрепить, что помимо президента, Кабмина, нардепов, право законодательной инициативы будет принадлежать также народу;
  • эту же статью Конституции предлагается дополнить абзацем: “Закон принимается в соответствии с требованиями законодательной процедуры, определенной Конституцией и законами Украины”.

Как сообщалось, Рада направила в КС законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно отмены адвокатской монополии.

Фото: Dreamstime

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