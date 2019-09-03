PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Когда Рада рассмотрит снятие неприкосновенности с президента

Верховная Рада рассмотрит вопрос снятия неприкосновенности с президента на следующей пленарной неделе.

Когда Рада рассмотрит снятие неприкосновенности с президента

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что один из первых законопроектов, который будет рассмотрен на следующей неделе – о снятии иммунитета с президента.

– Это закон об иммунитете. Это процедура, которая дает возможность привлекать к ответственности президента Украины, – сказал Стефанчук.

Лидер фракции Слуга народа Давид Арахамия считает, что в парламенте найдется достаточно голосов для того, чтобы принять проект закона.

Читайте: Кто не поддержал снятие депутатской неприкосновенности (СПИСОК)

По его словам, голосовать за снятие неприкосновенности с президента, скорее всего, будут и те, кто не голосовал за снятие депутатского иммунитета.

Напомним, 3 сентября Верховная Рада приняла законопроект о снятии депутатской неприкосновенности.

Источник: РБК-Украина

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Календарь работы Верховной Рады
Календарь работы Верховной Рады
Фракция партии Слуга народа в Верховной Раде (СПИСОК)
Фракция партии Слуга народа в Верховной Раде (СПИСОК)
Интрига с Супрун и Аваковым: что скрывалось за кулисами назначений в новом Кабмине
Интрига с Супрун и Аваковым: что скрывалось за кулисами назначений в новом Кабмине
Что означает снятие депутатской неприкосновенности
Что означает снятие депутатской неприкосновенности
Верховна Рада
Верховная Рада отменила неприкосновенность: в зале Зеленский и Гончарук (ТРАНСЛЯЦИЯ)
Вместо министров: пять нардепов от Слуги народа приняли присягу (СПИСОК)
Вместо министров: пять нардепов от Слуги народа приняли присягу (СПИСОК)
Схема размещения депутатских фракций в сессионном зале Верховной Рады
Схема размещения депутатских фракций в сессионном зале Верховной Рады
Изменения в Конституцию: будет ли в Раде 300 голосов за отмену неприкосновенности
Изменения в Конституцию: будет ли в Раде 300 голосов за отмену неприкосновенности
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка