Верховная Рада рассмотрит вопрос снятия неприкосновенности с президента на следующей пленарной неделе.

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что один из первых законопроектов, который будет рассмотрен на следующей неделе – о снятии иммунитета с президента.

– Это закон об иммунитете. Это процедура, которая дает возможность привлекать к ответственности президента Украины, – сказал Стефанчук.

Лидер фракции Слуга народа Давид Арахамия считает, что в парламенте найдется достаточно голосов для того, чтобы принять проект закона.

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По его словам, голосовать за снятие неприкосновенности с президента, скорее всего, будут и те, кто не голосовал за снятие депутатского иммунитета.

Напомним, 3 сентября Верховная Рада приняла законопроект о снятии депутатской неприкосновенности.