PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Погода в Украине на 3 сентября (в КАРТА)

В Украине ожидаются осадки по всей территории кроме востока и юга.

Погода

3 сентября в западных, Житомирской, Винницкой, днем также местами в Киевской, Черниговской, Одесской, Николаевской и большинстве центральных областей кратковременные дожди и грозы.

В западной части местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков.

Читайте: Гороскоп на сегодня, 3 сентября

Ветер юго-восточный с переходом на Правобережье на северо-западный, 5-10 м/сек.

Температура ночью 14-19°С, на побережье морей до 21°С, в Карпатах и на закарпатье 9-14°С; днем 27-32°С, в западных областях 20-25°С, на Волыни и Львовщине 14-19°С.

В Киеве ожидается дождь с грозой. Температура воздуха 29-31°С.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на начало осени в Украине.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка