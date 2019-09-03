В Украине ожидаются осадки по всей территории кроме востока и юга.
3 сентября в западных, Житомирской, Винницкой, днем также местами в Киевской, Черниговской, Одесской, Николаевской и большинстве центральных областей кратковременные дожди и грозы.
В западной части местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков.
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Ветер юго-восточный с переходом на Правобережье на северо-западный, 5-10 м/сек.
Температура ночью 14-19°С, на побережье морей до 21°С, в Карпатах и на закарпатье 9-14°С; днем 27-32°С, в западных областях 20-25°С, на Волыни и Львовщине 14-19°С.
В Киеве ожидается дождь с грозой. Температура воздуха 29-31°С.
Ранее синоптики дали прогноз погоды на начало осени в Украине.