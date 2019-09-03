Верховная Рада ІХ созыва приняла законопроект №7203 об отмене неприкосновенности народных депутатов Украины.

Законопроект №7203 был принят большинством нардепов. Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность.

Изменения в ст. 80 Конституции Украины поддержали 373 депутата, воздержались от голосования трое депутатов. Против никто не проголосовал.

Законопроект исключает из ст. 80 Конституции положение о том, что нардепы не могут быть без согласия парламента привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы, а также что им гарантируется депутатская неприкосновенность.

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В статье остается только одна норма – депутаты не будут нести ответственность за политические решения, за голосование или политические выступления.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

За закон проголосовала фракция Слуга народа – 252 голоса, Европейская солидарность – 24, Батькивщина – 23, Голос – 19, депутатское объединение За будущее и 34 внефракционных депутата.

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Напомним, перед голосованием президент Украины Владимир Зеленский отметил, что снятие неприкосновенности поддерживают 90% украинцев.