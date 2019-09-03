PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Инфографика

Схема размещения депутатских фракций в сессионном зале Верховной Рады

Подготовительная депутатская группа утвердила схему размещения народных депутатов в зале заседаний Верховной Рады IX созыва.

Схема размещения депутатских фракций в сессионном зале Верховной Рады

Представители фракции Слуга народа заняли 251 место, которые расположились в первых девяти рядах перед трибуной и президиумом, но одиннадцать нардепов займут места между парламентариями из фракций Европейская солидарность и Голос в десятом и тринадцатом рядах.

Читайте: Полный список депутатов Верховной Рады ІХ созыва

Голос (17), Батькивщина (26), депутаты-мажоритарщики (36) сядуть в центральной части зала на десятом – шестнадцатом рядах.

Читайте: Верховная Рада онлайн прямой эфир заседания 03.09.2019

На флангах разместились члены фракций Европейская солидарность (27) и Оппозиционная платформа – За жизнь (43).

Также Разумков объявил о создании депутатской группы За будущее в составе 23 парламентариев.

Также глава подготовительной депутатской группы Дмитрий Разумков рассказал о плане работы новой Рады во время первого заседания.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Что означает снятие депутатской неприкосновенности
Что означает снятие депутатской неприкосновенности
Верховна Рада
Верховная Рада отменяет неприкосновенность: в зале Зеленский и Гончарук (ТРАНСЛЯЦИЯ)
Вместо министров: пять нардепов от Слуги народа приняли присягу (СПИСОК)
Вместо министров: пять нардепов от Слуги народа приняли присягу (СПИСОК)
Изменения в Конституцию: будет ли в Раде 300 голосов за отмену неприкосновенности
Изменения в Конституцию: будет ли в Раде 300 голосов за отмену неприкосновенности
Изменения в Конституцию: Рада планирует направить в КСУ 7 законопроектов
Изменения в Конституцию: Рада планирует направить в КСУ 7 законопроектов
Дмитро Разумков
Госбюджет-2020 до 15 сентября будет в Раде – Разумков
Верховна Рада депутатский портфель
Рада 3 сентября может окончательно снять депутатскую неприкосновенность
цвк
Замена в Слуге народа: ЦИК досрочно прекратила полномочия пяти нардепов
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка