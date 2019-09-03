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Факты / Украина / Политика

Что означает снятие депутатской неприкосновенности

Что изменится после отмены депутатской неприкосновенности и как это повлияет на парламент – в материале Фактов ICTV.

Что означает снятие депутатской неприкосновенности

Верховная Рада проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности, после чего будут внесены изменения в ст. 80 Конституции Украины.

Изменится название статьи – Народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность, а также убирается норма, согласно которой нардепы не могут без согласия Рады быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.

Читайте: Верховная Рада онлайн – прямой эфир заседания 3 сентября 

Однако депутаты не будут юридически отвечать за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, но это не касается оскорблений и клеветы.

Изменения должны вступить в силу с 1 января 2020 года.

– Я хочу развеять все мифы и политические манипуляции. У депутатов сохраняется индемнитет. Они не будут нести ответственность за политические решения, свои голосования, политические и публичные выступления, – отметил президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее в украинских депутатов была безграничная неприкосновенность. Правоохранители не могли их задерживать даже на месте преступления без согласования с парламентом.

Напомним, 3 сентября Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность, проголосовав за законопроект во втором чтении.

Фото: Верховная Рада

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