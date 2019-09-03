Посольство Аргентинской Республики в Украине с гордостью сообщает, что в городе Киеве (Украина) впервые состоится показательный матч по поло Кубок Посла Аргентины.

Это мероприятие является бесплатным, вход только по приглашениям.

История поло и ведущая роль Аргентины

Игра зародилась в Средней Азии. Впервые начали играть в поло в Персии в период с VI века до нашей эры до I века нашей эры. Игра в поло распространились от Персии до арабских стран, а затем и в Тибет, Китай и Японию.

Игра приобрела свою современную версию в Индии в начале XIX века, откуда в 1834 году была завезена в Англию, страны, где она получила наибольшую популярность.

В Аргентину поло привезли английские мигранты в 1875 году, которое с тех пор получило свое значительное развитие. Аргентина – единственная страна в мире, которая имеет команды с высоким гандикапом, а современные игроки с высоким гандикапом – это аргентинцы, которые каждый раз подтверждают свое мастерство на международной поло сцене.

Открытый чемпионат Аргентины по поло – самое важное международное спортивное соревнование, проводимое на полях Палермо (Мекка международного поло), где ежегодно собирается избранная группа зрителей из разных уголков мира, чтобы заполнить трибуны поля №1 для участия в этой уникальной события.

Мы привозим лучших аргентинских профессиональных поло игроков третьего поколения, которые продемонстрируют свое мастерство и талант на матчи Кубок Посла Аргентины.

Расписание мероприятия

Показательный матч состоится в субботу 14 сентября 2019 года в академии конного спорта Equides Club, расположенной на окраине Киева. Мероприятие предусматривает показательный матч между двумя командами и краткую презентацию об истории и правила игры в поло.

Во время мероприятия известный аргентинский серебряных дел мастер Марсело Толедо представит одни из лучших традиционных аргентинских серебряных изделий. Господин Толедо создал награды для матчей Кубка Посла Аргентины, которые произошли в Cowdray Polo Park Club в Лондоне (Великобритания) и Кубка щедрости, который состоялся в Палм-Бич (Майами, США).

Он специально разработал дизайн кубка, которым будет награждена команда-победитель на этом показательном матче по поло Кубок Посла Аргентины в Киеве.

Также традиционный аргентинский поло бренд La Martina специально по этому случаю создал дизайн поло-футболки.

В субботу вечером 14 сентября 2019 мы приглашаем VIP гостей на ужин. Мы предложим мясо премиум качества, приготовленное традиционным способом Асадо, которое предоставил Аргентинский институт продвижения говядины, а также дегустацию аргентинского вина Мальбек винодельни Трапиче, которую проведет победитель всеукраинского конкурса Лучший украинский сомелье 2018, Егор Белов.

Специальным гостем нашего мероприятия станет известная британско-угандийская певица, Ее Королевское Высочество Принцесса Накабири Амути Бинайси, а также вниманию гостей будут представлены музыка и танго-шоу.

В воскресенье 15 сентября 2019 гости смогут по предварительной записи получить бесплатные уроки по поло у профессиональных игроков. Для этого необходимо отправить заявку на электронную почту: [email protected]. Количество мест ограничено!

Специальные гости и особенности мероприятия

Спонсоры аргентинских игроков поло включают членов королевских семей арабских стран. Недавно мы получили подтверждение присутствия барона Ричарда Драшхе-Вартинберга, владельца Schloss Ebreichsdorf, дедушка которого основал в 1910 году Polo Club Reit-und Polo Club Wien.

Продолжая эту традицию, барон создал в 1991 году Polo Club Schloss Ebreichsdorf. Также будут присутствовать другие важные меценаты-владельцы команд поло.

Нас поддерживает лучший игрок мира по поло, аргентинец Адольфо Камбиасо. Поскольку до 20 сентября он будет играть в Денвере, записал специальное видео-обращение о поддержке этого мероприятия.

Мы разработали специальный логотип для этого уникального события, которое будет проходить ежегодно, и представляет собой объединение двух стран с помощью спорта.

Организуя это событие, Посольство Аргентинской Республики в Украине стремится достичь следующих результатов:

Представить Киев как часть кольца европейских городов, как: Люксембург, Брюссель, Лондон, Будапешт и т.д., где такие мероприятия ежегодно проводятся посольствами Аргентины с участием игроков аргентинского поло. Повысить уровень осведомленности всех участников, местных и иностранных гостей, а также около 250 украинских компаний высшего уровня о поло и бизнес, связанный с этой игрой, сельским хозяйством и сельскохозяйственными товарами, сферой, где Аргентина выстраивает свою положительную репутацию. Предоставить возможность широкой публике получить уроки от профессиональных аргентинских игроков с поло и опыт из первых рук, убедиться в красоте этого спорта. Матч – это возможность создавать и продвигать бизнес на местном и международном уровнях, поскольку он объединяет людей и позволяет поддерживать контакты с известными представителями бизнес кругов, присутствующими во время матча по поло, включая крупными собственниками поло бизнеса, а также меценатами-владельцами команд поло. Авторитетный средство массовой информации как в Украине, так и в мире. ICTV – наш главный медиа-партнер.

Мы можем праздновать это уникальное событие благодаря поддержке таких спонсоров:

Аргентинские спонсоры:

Аргентинский институт продвижения говядины (IPCVA)

винодельня Трапиче;

Марсело Толедо,

La Martina;

Торгово-промышленная аргентино-украинская палата (CAUCI).

Украинские спонсоры:

Equides;

H Club;

Nestlé (Bronze Sponsor)

Global AgriHub LLC;

Direct Agro;

Business Jets;

Heliclub;

ICTV;

Ukranian Chamber of Commerce and Industry (UCCI)

European Bussiness Association (EBA)

American Chamber of Commerce Ukraine (ACC)

Bentley;

Qatar Airways;

Directorate General for Rendering Services to Diplomatic Missions;

Medicom, Big Green Egg.

К слову, первый в истории чемпионат мира по паркуру состоится в Японии в 2020 году.