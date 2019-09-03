С 1 января 2020 года в новых жилых комплексах запретят размещать большие гостиницы, хостелы и магазины.

С 1 января 2020 года в Украине вступят в силу обновленные государственные строительные нормы.

В частности, правила запрещают размещение в новых жилых домах гостиниц, хостелов и магазинов общей площадью более 1 тыс. кв. м.

Также в новых ЖК нельзя будет размещать предприятия, которые загрязняют территории и воздух, магазины строительных, смазочных и других товаров. Также под запрет попадут мастерские по ремонту обуви, бытовых машин и приборов площадью более 100 кв. м; бани, сауны, производственные помещения, похоронные бюро и др.

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В то же время с нового года разрешат размещать магазины, кафе, салоны красоты, отделения банков на любых этажах ЖК (ранее только до третьего этажа).

Напомним, с 1 сентября вступили в силу новые строительные нормы по проектированию дорог общего пользования.