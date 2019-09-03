В Конституционный суд направили проект закона, который предлагает уменьшить количество народных депутатов до 300.

258 народных депутатов проголосовали за то, чтобы включить в повестку дня второй сессии Верховной Рады проект закона О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции (касательно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы).

Его также направили в Конституционный суд, чтобы тот дал свое заключение.

Уменьшить состав предлагается, поскольку норма о 450 нардепах в Верховной Раде принималась исходя из количества населения Украины, которое с 1996 года существенно сократилось.

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Фракции Голос, Европейская солидарность и Оппозиционная платформа – За жизнь в полном составе не голосовали за проект закона.

К слову, на рассмотрение Конституционного суда направили проект закона о законодательной инициативе народа.