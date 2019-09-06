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Факты / Украина

Чиновник Киевзеленстроя присвоил 10 млн грн, выделенных на ремонт парка

Заместитель гендиректора Киевзеленстрой присвоил 10 млн грн, которые были выделены для благоустройства столичного парка Партизанской славы.

Чиновник Киевзеленстроя присвоил 10 млн грн, выделенных на ремонт парка

Заместитель генерального директора коммунального объединения Киевзеленстрой присвоил 10 млн грн бюджетных денег, которые были выделены для благоустройства парка Партизанской славы в Дарницком районе Киева.

Расследование зафиксировало завышенный объем и стоимость выполненных работ на сумму более 10 млн грн.

По данным сотрудников спецслужбы, чиновник был в сговоре с представителями коммерческой структуры, которая имела признаки фиктивности.

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Полицейские обыскали офисы и изъяли электронные ключи и носители информации. На них есть документы, подтверждающие противоправную деятельность.

По факту открыто уголовное производство по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Чиновнику и представителю компании объявили о подозрении.

Чиновник Киевзеленстроя присвоил 10 млн грн, выделенных на ремонт парка / 4 фотографии

К слову, президент Владимир Зеленский предложил парламенту отменить возможность внесения залога по тяжким коррупционным статьям.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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