Уже пятый год подряд украинцы будут выбирать лучших блогеров нашей страны. 6 сентября сайт Факты ICTV запускает голосование ТОП-100 блогеров Украины 2019.

В который раз сайт Факты ICTV называет сотню блогеров, которым доверяют люди. Ведь блогеры уже давно стали источником новостей. Рейтинг формировался на основе опроса прошлогодних ТОП-блогеров, которые назвали собственную десятку фаворитов.

Проголосовать за любимого блогера может каждый желающий, пройдя авторизацию на сайте ТОП-100 блогеров. Кроме голосования за ТОП-100, которых определили эксперты, интернет-пользователи могут выдвинуть собственную кандидатуру в категории Народный выбор.

В этом году мы выбираем блогеров, которые влияют на выбор украинцев.

Блогер, предложенный в Народный выбор, должен иметь не менее 1 тыс. подписчиков и писать собственные тексты в соцсетях. Подробнее о рейтинге и правилах голосования можно узнать здесь.

Важно! Редакция сайта оставляет за собой право аннулировать голоса блогера, если будет замечена любая попытка фальсификации.

Голосование продлится в течение месяца – с 6 сентября до 6 октября 2019 года. Факты ICTV опубликуют рейтинг лучших среди ТОП-100 и Народного выбора.

Обратите внимание! Кроме традиционного интернет-голосования, лучшего автора будет выбирать экспертное жюри, в состав которого войдут победители прошлого года и эксперты в сфере медиа и диджитал. Комиссия определяет своих победителей и делает 50% вклада в рейтинг вместе с посетителями сайта Факты ICTV. Поэтому победители прошлого года не могут участвовать в новом рейтинге.

Вскоре мы представим вам экспертное жюри рейтинга ТОП-100 блогеров Украины 2019.

Победителями прошлого года стали Андрей Карпов (Полтава) – ТОП-100 и Виктор Литовченко – Народный выбор.

В рейтинг ТОП-100 блогеров Украины 2019 вошли – Евгений Плинский, Елена Монова, Гарик Корогодский, Юрий Кошмарченко, Алексей Арестович, Александр Дубинский, Виталий Дейнега, Сергей Стерненко, Михаил Ткач, Юрий Бирюков, Роман Шрайк, Макс Бужанский, Владимир Фесенко, Андрей Федоров, Владимир Вятрович, Антон Швец, Роман Скрыпин, Алексей Голобуцкий, Елена Добровольская, Андрей Алехин, Антон Колумбет, Юрий Романченко, Виктор Трегубов, Зоя Казанжи, Анна Гресь, Кирилл Данильченко, Игорь Айзенберг, Сабина Мусина, Павел Казарин, Дана Яровая, Иван Оберемко, Янина Соколова, Мирослав Гай, Алексей Тимофеев, Татуся Бо, Александр Соколовский, Кира Еремина, Алексей Дурнев, Виталий Чепинога, Юрий Сапронов, Серж Марко, Дмитрий Дубилет, Андрей Луганский, Марина Данилюк-Ярмолаева, Татьяна Даниленко, Мила Бараева, Сергей Фурса, Елена Гудкова, Сергей Высоцкий, Александр Нойнец, Наташа Шелягина, Таня Пренткович, Юрий Гудыменко, Алла Клименко, Арсен Аваков, Виталий Портников, Виталий Волочай, Анна Солощенко, Антон Ходза, Ярослава Гресь, Мария Мадзигон, Helgi Sharp, Иван Примаченко , Лера Бородина, Денис Казанский, Антон Сененко, Тарас Чорновил, Валерий Ананьев, Владимир Петров, Юрий Голик, Богдан Процишин, Валерий Пекар, Юрий Бутусов, Юрий Винничук, Владимир Бучко, Олег Гороховский, Борислав Береза, Филипп Духлий, Александр Дедюхин, Роман Синицын, Роман Цимбалюк Денис Бигус, Аркадий Бабченко, Александр Барабошко, Евгений Черняк, Сергей Иванов, Борис Филатов, Алена Яхно, Андрей Бродецкий, Дмитрий Кулеба, Мартин Брест, Леонид Швец, Сергей Наумович, Владимир Арьев, Владимир Спиваковский, Алина Френдий, Роман Доник, Максим Нефьодов, Наталия Седлецкая, Уляна Супрун.

55 блогеров попали в рейтинг с прошлого года, 45 блогеров – новые имена.

Участники прошлогоднего рейтинга чаще всего называли такие имена: Андрей Луганский, Сергей Стерненко, Богдан Процишин, Мартин Брест, Виталий Портников, Кирилл Данильченко, Татуся Бо, Антон Швец, Виктор Трегубов, Павел Казарин, Марина Данилюк-Ярмолаева и другие.

С прошлогодней категории Народный выбор в ТОП-100 попали – Андрей Луганский, Анна Солощенко, Уляна Супрун, Роман Цимбалюк, Алексей Голобуцкий, Валерий Ананьев, Аркадий Бабченко, Денис Бигус, Игорь Айзенберг.

Большинство представленных блогеров имеют большую аудиторию – 20-500 тыс., а следовательно, немалое влияние на мнение украинцев.

Среди блогеров есть обычные любители интернета, путешественники, волонтеры, журналисты, общественные деятели, активисты, политики, врачи, ученые и другие.

Награждение в двух номинациях – ТОП-100 и Народный выбор – состоится на торжественной церемонии.