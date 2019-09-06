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Иногда это тяжелые компромиссы: Госдеп США об обмене заключенными

Власти Украины должны найти путь вернуть незаконно заключенных в России украинцев, хоть иногда для этого приходится прибегать к “тяжелым компромиссам”.

госдеп

Заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент заявил, что украинские лидеры должны найти путь вернуть заключенных, хоть иногда это означает тяжелые компромиссы.

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– Думаю, что очень трудно, как в этом уже убедились украинские лидеры, вести переговоры с россиянами. Украина находится в войне с русскими на территории Украины. В результате российской агрессии 13 тыс. украинских граждан были убиты, более 100 украинских и крымскотатарских политических заключенных удерживаются Россией, – сказал он.

Кент отметил, что США остаются преданными украинской власти, которая пытается принести мир на Донбасс и прибегнуть ко всем необходимым шагам, чтобы украинцы, которые несправедливо удерживаются в РФ, вернулись домой.

Напомним, обмен заключенными между Украиной и Россией могут начать 7 сентября.

Источник: Голос Америки

Фото: Dreamstime

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