6 сентября состоялось заседание правительства, в ходе которого рассмотрели назначения заместителей нескольких министров.

В общем назначили 11 заместителей министров:

Александра Терещенко – заместителем министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц;

Геннадия Плиса – заместителем министра финансов;

Павла Кухту – первым заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

Тараса Высоцкого – заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

Тараса Качку – заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговым представителем Украины;

Эдуарда Кругляка – заместителем министра развития общин и территорий;

Сергея Нежинского – заместителем министра социальной политики;

Олега Коваля – заместителем министра социальной политики;

Егора Стадного – заместителем министра образования и науки;

Петра Коржевского – заместителем министра образования и науки;

Алексея Вискуба – первым заместителем вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации.

Кроме того, было принято решение об увольнении Ольги Крентовской, Натальи Федорович и Николай Шамбира из Министерства социальной политики, Геннадия Плиса из Секретариата Кабмина, Александра Терещенко из Министерства по делам ветеранов и Вадима Трояна из МВД.

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Во время заседания правительства министр финансов Оксана Маркарова предложила создать в Украине Долговое агентство. Оно должно позволить более эффективно распоряжаться государственными средствами.

Для введения европейской практики управления госдолгом также был представлен проект закона О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины.

К слову, министр финансов Оксана Маркарова заявила, что правительство хотело бы завершить программу с МВФ.