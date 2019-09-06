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Факты / Украина

На заседании правительства назначили 11 заместителей министров (СПИСОК)

6 сентября состоялось заседание правительства, в ходе которого рассмотрели назначения заместителей нескольких министров.

На заседании правительства назначили 11 заместителей министров (СПИСОК)

В общем назначили 11 заместителей министров:

  • Александра Терещенко – заместителем министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц;
  • Геннадия Плиса – заместителем министра финансов;
  • Павла Кухту – первым заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
  • Тараса Высоцкого – заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
  • Тараса Качку – заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговым представителем Украины;
  • Эдуарда Кругляка – заместителем министра развития общин и территорий;
  • Сергея Нежинского – заместителем министра социальной политики;
  • Олега Коваля – заместителем министра социальной политики;
  • Егора Стадного – заместителем министра образования и науки;
  • Петра Коржевского – заместителем министра образования и науки;
  • Алексея Вискуба – первым заместителем вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации.

Кроме того, было принято решение об увольнении Ольги Крентовской, Натальи Федорович и Николай Шамбира из Министерства социальной политики, Геннадия Плиса из Секретариата Кабмина, Александра Терещенко из Министерства по делам ветеранов и Вадима Трояна из МВД.

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Во время заседания правительства министр финансов Оксана Маркарова предложила создать в Украине Долговое агентство. Оно должно позволить более эффективно распоряжаться государственными средствами.

Для введения европейской практики управления госдолгом также был представлен проект закона О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины.

К слову, министр финансов Оксана Маркарова заявила, что правительство хотело бы завершить программу с МВФ.

Источник: Кабмин

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