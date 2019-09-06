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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Нацбанк снова укрепил курс гривны

Нацбанк установил курс гривны после выходных. Национальная валюта вновь укрепится.

Курс гривні до долара

Национальный банк установил курс гривны к доллару на 9 сентября на уровне 2508,6 грн за $100.

6 сентября за $100 просят 2531 грн.

Курс евро тоже снизится после выходных и будет установлен на уровне 2766,2 за €100.

Читайте: Выплата $1 млрд госдолга не повлияла на валютный рынок – НБУ

На межбанковском валютном рынке Украины курс был установлен – 25,08 грн/долл и 27,71 грн/евро.

К слову, за последний год гривна укрепилась на 12,8%.

Источник: НБУ

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