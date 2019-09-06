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Факты / Украина

Новый запорожский губернатор: что известно о Виталие Туринке

Новым запорожским губернатором стал Виталий Туринок. Факты ICTV рассказывают о биографии ровенского бизнесмена.

Новый запорожский губернатор: что известно о Виталие Туринке

В Запорожье представили нового председателя Запорожской областной государственной администрации – бизнесмена Виталия Туринка.

Больше фактов из биографии Виталия Туринка в материале Фактов ICTV:

  • Виталий Туринок родился 14 сентября 1973. Женат на Галине Туринок. Вместе они воспитывают двух сыновей и дочь;
  • Туринок является основным владельцем Ровенского домостроительного комбината, который занимается изготовлением бетона и строительством;
  • Основатель Волиньферрометала (занимается сдачей в аренду недвижимости, а также торговлей металлоломом);
  • Основатель Интертрейда (производство бетона);
  • Основатель компании Вестпром (оптовая торговля древесиной, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием);
  • Основатель Первой ровенской инвестиционной компании, которая в настоящее время в состоянии прекращения, но работала в сфере недвижимости.

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Декларация Туринка

В 2018 году Ровенский ДСК принес Туринку 184 230 грн зарплаты, а его жена (также работает на комбинате) получила 128 358 грн.

Запорожский губернатор имеет сбережения в банке – 55 829 грн, $1 096 и €82. Наличными имеет сбережения $170 тыс. и €120 тыс.

Напомним, нового председателя Запорожской ОГА Виталия Туринка представили 6 сентября в помещении Запорожского облсовета.

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