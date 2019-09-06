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Факты / Украина

Первый заместитель генпрокурора: 10 фактов про Виталия Касько

Виталий Касько назначен на должность первого заместителя генпрокурора. Что известно о нем – в материале Фактов ICTV.

Первый заместитель генпрокурора: 10 фактов про Виталия Касько

Виталий Касько назначен на должность первого заместителя генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Касько – опытный работник ГПУ. В ведомстве он начал свою карьеру еще в 1999 году.

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10 фактов из биографии Виталия Касько:

  • Окончил Львовский государственный университет им. Ивана Франко в 1998 году;
  • В 1998 году начал работу во Львовской транспортной прокуратуре;
  • С 1999 до 2002 года работал в прокуратуре Львовской области. Прошел путь от старшего следователя до начальника следственного отдела;
  • С 2002 до 2005 года занимал должность старшего прокурора Генеральной прокуратуры Украины;
  • В 2005 году ушел из ГПУ, чтобы заниматься юридической практикой;
  • В 2007 году вернулся в Генпрокуратуру на должность начальника международно-правового управления, где проработал до 2010 года;
  • С 2010 по 2014 год занимался адвокатской деятельностью;
  • В 2014 году назначен заместителем генерального прокурора Украины. Уволился в 2016 году и продолжил осуществлять адвокатскую деятельность;
  • 10 апреля 2016 ГПУ сообщила ему о подозрении в мошенничестве при получении служебных квартир. Это уголовное производство было закрыто генпрокурором Юрием Луценко по требованию посла Соединенных Штатов Мари Йованович;
  • Касько – государственный советник юстиции 3-го класса.

Напомним, генпрокурор Руслан Рябошапка 5 сентября подписал приказ о назначении Виталия Касько первым заместителем генерального прокурора.

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