Виталий Касько назначен на должность первого заместителя генпрокурора. Что известно о нем – в материале Фактов ICTV.

Виталий Касько назначен на должность первого заместителя генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Касько – опытный работник ГПУ. В ведомстве он начал свою карьеру еще в 1999 году.

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10 фактов из биографии Виталия Касько:

Окончил Львовский государственный университет им. Ивана Франко в 1998 году;

В 1998 году начал работу во Львовской транспортной прокуратуре;

С 1999 до 2002 года работал в прокуратуре Львовской области. Прошел путь от старшего следователя до начальника следственного отдела;

С 2002 до 2005 года занимал должность старшего прокурора Генеральной прокуратуры Украины;

В 2005 году ушел из ГПУ, чтобы заниматься юридической практикой;

В 2007 году вернулся в Генпрокуратуру на должность начальника международно-правового управления, где проработал до 2010 года;

С 2010 по 2014 год занимался адвокатской деятельностью;

В 2014 году назначен заместителем генерального прокурора Украины. Уволился в 2016 году и продолжил осуществлять адвокатскую деятельность;

10 апреля 2016 ГПУ сообщила ему о подозрении в мошенничестве при получении служебных квартир. Это уголовное производство было закрыто генпрокурором Юрием Луценко по требованию посла Соединенных Штатов Мари Йованович;

Касько – государственный советник юстиции 3-го класса.

Напомним, генпрокурор Руслан Рябошапка 5 сентября подписал приказ о назначении Виталия Касько первым заместителем генерального прокурора.