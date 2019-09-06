В КГГА назвали причину задымленности над микрорайоном Позняки и прилегающими территориями.

Задымленность над микрорайоном Позняки и прилегающими территориями произошла из-за пожара.

Как сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, утром 6 сентября загорелись 30 кв м торфа на улице Коллекторной.

Именно этот небольшой пожар, который был потушен в 9.00, стал причиной задымлении отдельных районов столицы.

Читайте: Главы фракций Киевсовета требуют переназначить Кличко главой КГГА

В КГГА подчеркнули, что работа завода Энергия не была причиной задымленности.

Напомним, в Киеве возле метро Дарница загорелись павильоны крытого рынка.