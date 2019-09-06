PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Позняки затянуло дымом: в КГГА назвали причину

В КГГА назвали причину задымленности над микрорайоном Позняки и прилегающими территориями.

Позняки затянуло дымом: в КГГА назвали причину

Задымленность над микрорайоном Позняки и прилегающими территориями произошла из-за пожара.

Как сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, утром 6 сентября загорелись 30 кв м торфа на улице Коллекторной.

Именно этот небольшой пожар, который был потушен в 9.00, стал причиной задымлении отдельных районов столицы.

Читайте: Главы фракций Киевсовета требуют переназначить Кличко главой КГГА

В КГГА подчеркнули, что работа завода Энергия не была причиной задымленности.

Напомним, в Киеве возле метро Дарница загорелись павильоны крытого рынка.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

е-билет
В общественном транспорте Киева не будет кондукторов – дата
В Киеве мужчина стрелял в пассажиров троллейбуса – злоумышленника ищет полиция
В Киеве мужчина стрелял в пассажиров троллейбуса – злоумышленника ищет полиция
Платформа для моніторингу якості повітря у Києві
Как проверить качество воздуха в Киеве онлайн
У Києві чоловік зґвалтував матір на очах у доньки
Нож к горлу. В Киеве мужчина изнасиловал мать на глазах у дочери
Киев поднялся в рейтинге самых комфортных городов для жизни
Киев поднялся в рейтинге самых комфортных городов для жизни
Київ
Когда выборы мэра Киева и депутатов Киевсовета
Поло
В Киеве пройдет матч по поло Кубок Посла Аргентины
ДТП на мосту Патона в Киеве: столкнулись четыре авто
ДТП на мосту Патона в Киеве: столкнулись четыре авто
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка