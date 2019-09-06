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Факты / Украина

В общественном транспорте Киева не будет кондукторов – дата

С 1 октября общественный транспорт Киева будет работать без кондукторов.

е-билет

С 1 октября кондукторов общественного транспорта Киева перепрофилируют в контроллеров.

Читайте: Как пользоваться единым электронным билетом на транспорте в Киеве

Киевпастранс нуждается в 600 контроллерах, но со временем их количество может увеличиться.

С 31 октября киевский городской транспорт переходит на использование электронного билета – е-билета.

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