PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Виталий Туринок – новый председатель Запорожской ОГА

Виталий Туринок стал новым главой Запорожской областной государственной администрации.

Виталий Туринок – новый председатель Запорожской ОГА

Нового председателя Запорожской областной государственной администрации Виталия Туринка представили 6 сентября в помещении Запорожского облсовета.

На официальное представление нового руководителя области прибыл первый заместитель председателя Офиса президента Сергей Трофимов.

Среди приоритетов работы, которые озвучил 45-летний Туринок: борьба с коррупцией, строительство мостов через Днепр, ремонт дорог, решение экологических проблем.

Читайте: Главы фракций Киевсовета требуют переназначить Кличко главой КГГА

Кандидатуру Туринка на пост председателя Запорожской ОГА Кабинет министров Украины согласовал 21 августа.

Как сообщалось, 11 июня президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего председателя Запорожской ОГА Константина Бриля.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Реки на улицах и дома без света: в Запорожье бушевала непогода
Реки на улицах и дома без света: в Запорожье бушевала непогода
Непогода в Запорожской области: ветер оставил без крыши школу и десятки зданий
Непогода в Запорожской области: ветер оставил без крыши школу и десятки зданий
Розбещення малолітніх
На Запорожье парень изнасиловал шестилетнюю девочку
Алкотестер зашкаливал: в Запорожье мужчина отпраздновал День отца и въезал забор
Алкотестер зашкаливал: в Запорожье мужчина отпраздновал День отца и въезал забор
Пневмония и смерть: в Запорожской области от гриппа умер 6-летний мальчик
Пневмония и смерть: в Запорожской области от гриппа умер 6-летний мальчик
Штормовой ветер и снежные заносы: в двух областях перекрыли дороги
Штормовой ветер и снежные заносы: в двух областях перекрыли дороги
Швидка допомога
На Запорожье ветка дерева убила пенсионерку
3 года за репост! Жительницу Мелитополя наказали за публикацию в ВКонтакте
3 года за репост! Жительницу Мелитополя наказали за публикацию в ВКонтакте
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка