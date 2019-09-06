Сентябрь, 06 в 13:03

Виталий Туринок – новый председатель Запорожской ОГА

Виталий Туринок стал новым главой Запорожской областной государственной администрации. Нового председателя Запорожской областной государственной администрации Виталия Туринка представили 6 сентября в помещении Запорожского облсовета. На официальное представление нового руководителя области прибыл первый заместитель председателя Офиса президента Сергей Трофимов. Среди приоритетов работы, которые озвучил 45-летний Туринок: борьба с коррупцией, строительство мостов через Днепр, ремонт дорог, решение экологических проблем. Читайте: Главы фракций Киевсовета требуют переназначить Кличко главой КГГА Кандидатуру Туринка на пост председателя Запорожской ОГА Кабинет министров Украины согласовал 21 августа. Как сообщалось, 11 июня президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего председателя Запорожской ОГА Константина Бриля.

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