В новый состав СНБО вошли премьер-министр Алексей Гончарук, министр обороны Андрей Загороднюк и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый состав Совета национальной безопасности и обороны. В его состав вошли премьер-министр Алексей Гончарук, министр обороны Андрей Загороднюк и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Глава государства утвердил в персональном составе совета главу СБУ Ивана Баканова, министра иностранных дел Вадима Пристайко и генпрокурора Руслана Рябошапку.

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В этом же указе президент исключил из состава ведомства экс-главу СБУ Василия Грицака, экс-премьер-министра Владимира Гройсмана, экс-министра иностранных дел Павла Климкина, экс-генпрокурора Юрия Луценко, экс-председателя парламента Андрея Парубия, экс-министра юстиции Павла Петренко и экс-голову Минобороны Степана Полторака.

Указ вступает в силу с 6 сентября.

Напомним, 4 сентября Кабинет министров Украины на заседании принял решение об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности главы КГГА.