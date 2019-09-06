В мобильном приложении Kyiv Smart City запустили платформу мониторинга качества воздуха в столице.
Теперь об уровне загрязнения воздуха в разных района Киева можно узнать в режиме онлайн с помощью приложения на смартфоне Kyiv Smart City.
Информация о качестве воздуха в столице отображена на интерактивной карте.
Этот сервис доступен на портале air.kyivsmartcity.com.
Сейчас специалисты ежедневно мониторят ситуацию на 10 локациях, но планируется расширение сети измерительных станций.
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Воздух анализируют по восьми показателям: формальдегид (CH₂O), диоксид азота (NO₂), угарный газ (CO), кислород (O₂), углекислый газ (CO₂), температура воздуха, влажность, атмосферное давление.
Самым чистым считается показатель в 100 единиц. Чем грязнее воздух, тем ниже индекс.
Ранее Факты ICTV рассказывали, как работает мобильное приложение Kyiv Smart City.
Источник: Віталій Кличко