Президент Владимир Зеленский помиловал заключенных, которые будут участвовать в обмене между Украиной и Россией.

Адвокат Валентин Рыбин сообщил, что в пункт сбора уже доставили почти всех заключенных, которые есть в списке для обмена.

В отношении них уже есть указ президента Владимира Зеленского о помиловании.

По его словам, выполнены почти все обязательства, которые были достигнуты во время переговоров между Украиной и РФ.

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Он добавил, что на момент записи сообщения в одном из СИЗО Украины находился заключенный, которого не доставили в пункт сбора.

Его имя Рыбин не назвал.

К слову, в российских СМИ сообщили, что обмен заключенными между Украиной и РФ должен состояться 7 сентября.

Источник: Валентин Рыбин