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Факты / Украина / Политика

Изменения в Конституцию: Разумков согласен на оценку Венецианской комиссии

Дмитрий Разумков согласен направить в Венецианскую комиссию законопроекты о внесении изменений в Конституцию Украины, инициированные президентом.

Изменения в Конституцию: Разумков согласен на оценку Венецианской комиссии

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что готов направить до Венецианской комиссии президентские законопроекты.

– Если мы говорим про Венецианскую комиссию, то одно другому не мешает: мы направляем законопроекты в Конституционный Суд, но после этого мы тоже готовы направить их в комиссию, чтобы она дала свое заключение.

Это нормальная практика. Я не вижу в этом проблемы, – подчеркнул Разумков.

Читайте: Кто не поддержал снятие депутатской неприкосновенности (СПИСОК)

3 сентября депутаты направили в Конституционный Суд 7 законопроектов президента об изменениях в Основной закон.

Напомним, 3 сентября Верховная Рада ИХ созыва приняла закон об отмене неприкосновенности народных депутатов Украины.

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