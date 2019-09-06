Дмитрий Разумков согласен направить в Венецианскую комиссию законопроекты о внесении изменений в Конституцию Украины, инициированные президентом.
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что готов направить до Венецианской комиссии президентские законопроекты.
– Если мы говорим про Венецианскую комиссию, то одно другому не мешает: мы направляем законопроекты в Конституционный Суд, но после этого мы тоже готовы направить их в комиссию, чтобы она дала свое заключение.
Это нормальная практика. Я не вижу в этом проблемы, – подчеркнул Разумков.
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3 сентября депутаты направили в Конституционный Суд 7 законопроектов президента об изменениях в Основной закон.
Напомним, 3 сентября Верховная Рада ИХ созыва приняла закон об отмене неприкосновенности народных депутатов Украины.