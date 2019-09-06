Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что готов направить до Венецианской комиссии президентские законопроекты.

– Если мы говорим про Венецианскую комиссию, то одно другому не мешает: мы направляем законопроекты в Конституционный Суд, но после этого мы тоже готовы направить их в комиссию, чтобы она дала свое заключение.

Это нормальная практика. Я не вижу в этом проблемы, – подчеркнул Разумков.