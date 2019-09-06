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Факты / Украина

Освобождение Цемаха не повлияет на дело MH17 – расследователь Bellingcat

Решение суда об освобождении экс-зенитчика “ДНР” Владимира Цемаха не должно повлиять на суд по делу о катастрофе MH17 над Донбассом.

Катастрофа MH17

Расследователь Bellingcat Христо Грозев считает, что решение об освобождении Владимира Цемаха могли принять из-за того, что у Совместной следственной группы есть достаточно доказательства причастности РФ к катастрофе MH17.

– Международная следственная группа накопила так много объективных доказательств, которые говорят о причастности России, для суда это ничего не изменит, – сказал Грозев.

Он считает, что в суде будет представлено достаточное количество доказательств для того, чтобы был вынесен объективный приговор.

Читайте: Освобождение Цемаха: реакция нидерландских следователей

Грозев добавил, что Цемаха могли освободить из-за того, что Россия выставила соответствующий ультиматум.

В ином случае она могла просто отказаться от обмена заключенными.

К слову, в СМИ появилась информация о том, что Владимира Цемаха могут обменять на украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Источник: Радио Свобода

Фото: Getty Images

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