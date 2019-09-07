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Факты / Украина / Политика

Мы сделали все, что обещали, не меняя договоренности – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский договорился о первом этапе обмена между Украиной и РФ в августе во время телефонной озмовы с российским лидером Владимиром Путиным.

Мы сделали все, что обещали, не меняя договоренности – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявляет, что его договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным были выполнены в полной мере обеими сторонами.

– Я всех поздравляю с возвращением наших героев, хочу сказать, что сейчас мы можем говорить обо всем откровенно. 7 августа 2019 года, несмотря на любые преграды и разговоры, у нас состоялся телефонный разговор с Владимиром Путиным.

Мы договорились о первом этапе разблокировки нашего диалога и первый шаг прекращения войны, возвращение наших военных, наших пленных, наших моряков, наших территорий. Мы договорились создать рабочие группы — рабочие группы были созданы.

Мы договорились, что в течение месяца мы должны примечательно, работать очень мощно, без лжи, и вернуть наших ребят домой, — сказал Зеленский.

По его словам, от Украины в рабочей группе работал его советник Андрей Ермак.

Читайте: Обмен заключенными между Россией и Украиной (ОНЛАЙН)

Президент уверяет, что первый этап выполнен.

Обмен пленными сегодня – хронология событий

Напомним, обмен пленными между Украиной и Россией закончился. Политические заключенные и военнопленные моряки приземлились в аэропорту Борисполь.

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