Самолет с украинскими заключенными вылетел в Украину из российского аэропорта Внуково.

Оба самолета, которые должны доставить пленных и заключенных, синхронно вылетели из Киева и Москвы.

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Из российского Внуково вылетел украинский борт с гражданами Украины, которых РФ передает в рамках взаимного освобождения.

Из Борисполя вылетел российский борт с передаваемыми российской стороне гражданами.

Ранее Факты ICTV писали, что все арестованные украинские моряки, которых в субботу Россия отправляет на родину, были освобождены под поручительство уполномоченного по защите прав человека в Украине Людмилы Денисовой.