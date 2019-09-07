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Факты / Украина

Обмен пленными: оба самолета синхронно вылетели из Киева и Москвы

Самолет с украинскими заключенными вылетел в Украину из российского аэропорта Внуково.

Обмен пленными: оба самолета синхронно вылетели из Киева и Москвы

Оба самолета, которые должны доставить пленных и заключенных, синхронно вылетели из Киева и Москвы.

ЧитайтеОбмен заключенными между Россией и Украиной (ОНЛАЙН)

Из российского Внуково вылетел украинский борт с гражданами Украины, которых РФ передает в рамках взаимного освобождения.

Из Борисполя вылетел российский борт с передаваемыми российской стороне гражданами.

Ранее Факты ICTV писали, что все арестованные украинские моряки, которых в субботу Россия отправляет на родину, были освобождены под поручительство уполномоченного по защите прав человека в Украине Людмилы Денисовой.

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