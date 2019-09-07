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Факты / Украина / Политика

Обмен заключенными: известны имена украинцев, которых вернут домой

Обмен заключенными между Украиной и Россией происходит, сегодня, 7 сентября. В обмене участвуют 35 граждан Украины.

Обмен заключенными: известны имена украинцев, которых вернут домой

В обмене удерживаемыми между Украиной и РФ участвуют 24 задержанных в прошлом году у Керченского пролива моряка и 11 украинских политзаключенных.

– По моим данным обмен на 35 человек. 24 моряка и 11 осуждённых украинцев: Сенцов, Сущенко, Панов, Кольченко, Клых, Карпюк, Гриб, Сизонович, Балух, Артур Панов, Бекиров, — написал адвокат Романа Сущенко Марк Фейгин.

Среди украинских моряков, захваченных в ноябре 2018 года возле Керченского пролива:

Роман Мокряк, Юрий Безъязычный, Андрей Артеменко, Матрос Андрей Эйдер, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Богдан Небылица, Вячеслав Зинченко, Сергей Цибизов, Сергей Попов, Владистав Костышин, Андрей Опрыско, Олег Мельничук, Михаил Власюк, Виктор Безпальченко, Владимир Терещенко, Евгений Семидоцкий, Владимир Лисовый.

– Украинский президент Зеленский помиловал 16 человек, из них – три женщины. Российский президент Владимир Путин помиловал 11 человек.

Таким образом, 24 украинских военных моряка возвращаются домой плюс 11 помилованных. Среди них летит наш гражданин – режиссер Олег Сенцов, – подчеркнула бывший омбудсмен Украины Нина Карпачева.

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Родственники украинских заключенных едут в аэропорт.

Напомним, самолет специального летного отряда Россия Ту-204-300 с украинскими политзаключенными приземлился в аэропорту Борисполь.

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