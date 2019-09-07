Украинские моряки, захваченые ФСБ РФ в ноябре 2018 года у Керченского пролива, прибудут в Борисполь в течении 1,5 часа.

Обмен пленными между Украиной и Россией происходит, сегодня, 7 сентября. Ориентировочное время прибытия спецбортом с украинцами 13.30.

– Что касается моряков, наши адвокаты видели их вчера. Все были готовы лететь домой. В отношении них последние 1,5 недели шло оформление документов, паспортов.

Естественно, моряки знали, что готовится — не знали точный день. Конечно, все готовились лететь домой, на родину к своим близким, — сообщил адвокат Николай Полозов.