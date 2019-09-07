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Факты / Украина / Политика

Обмен завершен: украинские пленные прибудут в 13.30

Украинские моряки, захваченые ФСБ РФ в ноябре 2018 года у Керченского пролива, прибудут в Борисполь в течении 1,5 часа.

Обмен завершен: украинские пленные прибудут в 13.30

Обмен пленными между Украиной и Россией происходит, сегодня, 7 сентября. Ориентировочное время прибытия спецбортом с украинцами 13.30.

– Что касается моряков, наши адвокаты видели их вчера. Все были готовы лететь домой. В отношении них последние 1,5 недели шло оформление документов, паспортов.

Естественно, моряки знали, что готовится — не знали точный день. Конечно, все готовились лететь домой, на родину к своим близким, — сообщил адвокат Николай Полозов.

Омбудсмен Российской Федерации Москалькова заявила, что обмен заключенными между РФ и Украиной завершен, самолеты скоро приземлятся в Москве и Киеве.

ЧитайтеОбмен заключенными между Россией и Украиной (ОНЛАЙН)

Напомним, российский самолет только что взлетел из аэропорта в Борисполе и берет курс на Москву. Одновременно из Москвы должен вылететь наш спецборт с пленниками Кремля.

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