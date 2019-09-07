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Факты / Украина / Политика

Сенцов помилован: Путин пошел на сделку с Украиной

Президент России Владимир Путин помиловал 11 граждан Украины. В их числе политзаключенный режиссер Олег Сенцов.

Сенцов помилован: Путин пошел на сделку с Украиной

Вице-президент Европейского института омбудсмена, первый украинский омбудсмен Нина Карпачева сообщила, что Владимир Путин помиловал 11 украинских граждан.

– Сейчас можно сказать, что главное состоялось – состоялся диалог двух президентов – Украины и РФ, который по сути сдвинул с мертвой точки ту проблему, которая никаких не решалась в течение 20 месяцев.

В результате этого диалога мы имеем помилование. Украинский президент Зеленский помиловал 16 человек, из них – три женщины. Российский президент Владимир Путин помиловал 11 человек, – рассказала она.

ЧитайтеОбмен заключенными между Россией и Украиной (ОНЛАЙН)

Напомним, российский самолет только что взлетел из аэропорта в Борисполе и берет курс на Москву. Одновременно из Москвы должен вылететь наш спецборт с пленниками Кремля.

Источник: Интерфакс-Украина

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