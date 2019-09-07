Вице-президент Европейского института омбудсмена, первый украинский омбудсмен Нина Карпачева сообщила, что Владимир Путин помиловал 11 украинских граждан.

– Сейчас можно сказать, что главное состоялось – состоялся диалог двух президентов – Украины и РФ, который по сути сдвинул с мертвой точки ту проблему, которая никаких не решалась в течение 20 месяцев.

В результате этого диалога мы имеем помилование. Украинский президент Зеленский помиловал 16 человек, из них – три женщины. Российский президент Владимир Путин помиловал 11 человек, – рассказала она.