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Факты / Украина / Политика

В России и аннексированном Крыму остаются более 110 украинцев – Денисова

На территории России и аннексированного Крыма остаются более 110 украинцев.

В России и аннексированном Крыму остаются более 110 украинцев – Денисова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что украинская власть работает над освобождением всех украинцев.

Денисова также рассказала, что все  освобожденные сегодня украинцы пока едут в медицинский госпиталь на обследование.

Читайте: Обмен заключенными между Россией и Украиной (ОНЛАЙН)

Президент уверяет, что первый этап выполнен.

Напомним, обмен пленными между Украиной и Россией закончился. Политические заключенные и военнопленные моряки приземлились в аэропорту Борисполь.

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