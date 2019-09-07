На территории России и аннексированного Крыма остаются более 110 украинцев.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что украинская власть работает над освобождением всех украинцев.
Денисова также рассказала, что все освобожденные сегодня украинцы пока едут в медицинский госпиталь на обследование.
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Президент уверяет, что первый этап выполнен.
Напомним, обмен пленными между Украиной и Россией закончился. Политические заключенные и военнопленные моряки приземлились в аэропорту Борисполь.
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