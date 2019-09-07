Все арестованные украинские моряки, которых в субботу Россия отправляет на родину, были освобождены под поручительство уполномоченного по защите прав человека в Украине Людмилы Денисовой.

Руководитель группы адвокатов Николай Полозов заявил, что следствие удовлетворило ходатайство Денисовой о личном поручительстве.

По его словам, в настоящее время моряки готовятся вылететь на родину в рамках обмена удерживаемых Украиной и Россией лиц.

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Родственники украинских заключенных уже в аэропорту.

Напомним, самолет специального летного отряда Россия Ту-204-300 с украинскими политзаключенными приземлился в аэропорту Борисполь.