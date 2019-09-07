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Факты / Украина / Политика

В офисе омбудсмена собираются родственники политзаключенных

К офису Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека утром в субботу съезжаются родственники удерживаемых в России граждан Украины.

В офисе омбудсмена собираются родственники политзаключенных

На месте уже присутствуют дочь и сестра Олега Сенцова, родственники Евгения Панова и Алексея Сизановича.

С родственниками работают психологи.

– Еще не верю. Пока не увижу – не поверю в возвращение сына, – говорит мать Евгения Панова Вера Котелянец.

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Напомним, адвокаты военнопленных украинских моряков Николай Полозов и Сергей Бадамшин заявляют, что автобусы с украинскими моряками отправились из СИЗО Лефортово, вероятно, в пункт обмена пленными.

Источник: Крым. Реалии

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