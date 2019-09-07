К офису Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека утром в субботу съезжаются родственники удерживаемых в России граждан Украины.

На месте уже присутствуют дочь и сестра Олега Сенцова, родственники Евгения Панова и Алексея Сизановича.

С родственниками работают психологи.

– Еще не верю. Пока не увижу – не поверю в возвращение сына, – говорит мать Евгения Панова Вера Котелянец.

Читайте: Из московского СИЗО Лефортово выехали два автобуса

Родичі політв’язнів під офісом омбудсмена у Києві — серед них рідні Гриба, Сенцова, Кольченка, Панова та інших. Їх усіх збирають в автобуси. Наші журналісти перебувають на місці pic.twitter.com/voqQMNRjHj — hromadske (@HromadskeUA) September 7, 2019

Напомним, адвокаты военнопленных украинских моряков Николай Полозов и Сергей Бадамшин заявляют, что автобусы с украинскими моряками отправились из СИЗО Лефортово, вероятно, в пункт обмена пленными.