Президент Украины Владимир Зеленский встретил освобожденных украинских политзаключенных и моряков.

Президент Украины Владимир Зеленский встретил освобожденных украинских политзаключенных и моряков и пообещал решить все жилищные и материальные проблемы.

– Я всех поздравляю с возвращением наших героев, – заявил Зеленский.

Президент также поблагодарил всю рабочую группу, причастную к обмену удерживаемых между Украиной и РФ.

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– Что касается ребят – сейчас они поедут в Феофанию. У нас есть рабочая группа, и все проблемные вопросы по поводу квартир, жилищные вопросы, вопросы по поводу лекарств и любые денежные вопросы важны для них – мы все это сделаем, – пообещал Зеленский.

Напомним, обмен пленными между Украиной и Россией закончился. Политические заключенные и вийськовоплонени моряки приземлились в аэропорту Борисполь.