Украина и Россия провели обмен заключенными. Однако встречи освобожденных кардинально отличались.

Обмен заключенными состоялся в формате 35 на 35. Украинцев в аэропорту Борисполь встречал президент Владимир Зеленский, омбудсмен Людмила Денисова, командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко, родные, друзья, огромное количество журналистов и активистов.

Телеканалы и онлайн-издания в режиме реально времени освещали событие, которое уже успели окрестить историческим.

Украинцы могли наблюдать за крепкими объятиями освобожденных с родными, приветствиями первых лиц государства, а также услышать первые комментарии.

Читайте: Крепкие объятия, слезы и награды: как прошел обмен заключенными в Украине

Однако, у жителей соседней страны такой возможности не было. Российское издание Новая газета отмечает, встреча прибывших в аэропорт Внуково (Москва) россиян и жителей самопровозглашенных республик Донбасса сильно отличалась встречи украинцев в Киеве.

«Поздравляем вас! Домой, домой». Прилетевших из Киева приветствуют в Москве. Видео Ruptly pic.twitter.com/9Dti1qMsi6 — RT на русском (@RT_russian) 7 сентября 2019 г.

К примеру, экс-главред РИА Новости Украина Кирилл Вышинского встречал глава России Сегодня Дмитрий Киселев.

Российская журналистка Виктория Ивлева отметила, что во Внуково все происходило за закрытыми воротами.

Напомним, обмен пленными между Украиной и Россией закончился. Политические заключенные и вийськовоплонени моряки приземлились в аэропорту Борисполь.

Фото: Andriy Tsaplienko