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Факты / Украина / Политика

Зеленский прибыл в Борисполь

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Борисполь, чтобы встретить украинских пленных.

Зеленский прибыл в Борисполь

Владимир Зеленский приехал в Борисполь для встречи украинских военнопленных моряков и политзаключенных.

Обмен пленными между Украиной и Россией происходит, сегодня, 7 сентября. До военного аэродрома приехали министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и голова СБУ Иван Баканов.

ЧитайтеОбмен заключенными между Россией и Украиной (ОНЛАЙН)

Напомним, российский самолет только что взлетел из аэропорта в Борисполе и берет курс на Москву. Одновременно из Москвы должен вылететь наш спецборт с пленниками Кремля.

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