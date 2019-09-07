Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Борисполь, чтобы встретить украинских пленных.
Владимир Зеленский приехал в Борисполь для встречи украинских военнопленных моряков и политзаключенных.
Обмен пленными между Украиной и Россией происходит, сегодня, 7 сентября. До военного аэродрома приехали министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и голова СБУ Иван Баканов.
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Напомним, российский самолет только что взлетел из аэропорта в Борисполе и берет курс на Москву. Одновременно из Москвы должен вылететь наш спецборт с пленниками Кремля.
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